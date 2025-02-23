В Киеве полиция наказала родителей ученика, который в шутку «заминировал» лицей

На родителей составили административные материалы по статье 184 кодекса Украины об административных правонарушениях.

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В Киеве полиция привлекла к административной ответственности родителей малолетнего парня, который в шутку «заминировал» столичный лицей. Теперь родителям грозит штраф, а с «шутником» инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую беседу. Об этом пишут в полиции.

Сообщение о заложенной взрывчатке в одном из учебных заведений Днепровского района поступило в полицию на днях. Администрация лицея эвакуировала участников образовательного процесса, а сотрудники полиции в это время тщательно проверили здание и прилегающую к нему территорию, однако никаких опасных предметов не обнаружили.

В ходе последующей проверки правоохранители установили, что ошибочный вызов совершил 13-летний ученик лицея, пояснивший, что сообщил в полицию о «заминировании» ради развлечения.

С «шутником» ювенальные полицейские провели профилактическую беседу, а на родителей составили административные материалы по ст. 184 кодекса Украины об административных правонарушениях – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, им грозит штраф.

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