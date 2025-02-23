Нацбанк випустив нову монету номіналом 2 гривень – як виглядає, фото

Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету номіналом 2 гривні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До сторіччя від дня народження легендарного композитора Ігоря Шамо, якому належить створення композиції «Як тебе не любити Києве мій?», Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету номіналом 2 гривні. З 2014 року ця мелодія стала офіційним гімном Києва.

Монета виготовлена з нейзильберу. Її тираж – до 50 тисяч штук у сувенірному пакуванні.

На аверсі зображено стилізовану композицію мальовничих краєвидів, знакових будівель та пам’ятників міста Києва, обрамлених листям каштанів. Нижче на дзеркальному тлі розміщено нотний стан із записом музичного твору композитора. На реверсі – стилізований портрет Ігоря Шамо, а під портретом розміщено нотний стан. Ліворуч від портрета вертикально зазначено ім’я та прізвище митця та роки його життя (1925–1982). Композицію реверсу завершують зображення та силуети листя каштанів.

Монети будуть доступні в інтернет-магазині НБУ з 25 лютого, а реалізація банками-дистриб’юторами здійснюватиметься поступово після отримання пам’ятних монет в Нацбанку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.