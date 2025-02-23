Україна має сформовані пропозиції щодо обміну «всіх на всіх» на випадок перемовин з РФ

Україна постійно просуває можливість обміну «всіх на всіх».

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими разом з Міністерством закордонних справ і Офісом Президента сформував пропозиції щодо обміну «всіх на всіх» на випадок перемовин з РФ. Про це керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв’ю повідомив Укрінформу.

«Голова Координаційного штабу Кирило Олексійович Буданов у контакті з Президентом України. Відповідно робота, яка ведеться Офісом Президента і Міністерством закордонних справ, а також Коордштабом, скоординована», - сказав він.

За його словами, українська сторона постійно просуває можливість обміну «всіх на всіх».

«Ми постійно просуваємо можливість обміну «всіх на всіх». У нас є списки наших громадян, які у ворожому полоні, що підтверджені МХЧХ або іншими джерелами. І є багато безвісти зниклих, щодо кого ми продовжуємо роботу. Якщо будуть досягнуті домовленості, щоб відбувся обмін всіх, кого ми утримуємо, ми віддамо їх російській стороні. Відповідно російська сторона віддає всіх, кого утримує вона», - відповів Охріменко на запитання, чи формують у Коордштабі свої пропозиції стосовно обміну полонених у разі перемовин із РФ.

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