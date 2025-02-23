У Києві станція метро «Майдан Незалежності» тимчасово не працюватиме на вхід і вихід

24 лютого станція метро «Майдан Незалежності» тимчасово не працюватиме на вхід та вихід для пасажирів.

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У понеділок, 24 лютого, станція метро «Майдан Незалежності» тимчасово не працюватиме на вхід та вихід для пасажирів. Обмеження буде діяти з 7:00 до 11:00. Про це вказали у КМДА.

Водночас наголошується, що пересадковий вузол «Майдан Незалежності» – «Хрещатик» працюватиме у звичайному режимі.

У разі оголошення повітряної тривоги станція «Майдан Незалежності» працюватиме в режимі укриття.

Також 24 лютого зі змінами в роботі курсуватиме пасажирський транспорт у центрі міста.

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