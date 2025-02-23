В Киеве станция метро «Майдан Незалежности» временно не будет работать на вход и выход

24 февраля станция метро «Майдан Незалежности» временно не будет работать на вход и выход для пассажиров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 24 февраля, станция метро «Майдан Незалежности» временно не будет работать на вход и выход для пассажиров. Ограничение будет действовать с 7:00 до 11:00. Об этом указали в КГГА.

В то же время отмечается, что пересадочный узел «Майдан Незалежности» – «Крещатик» будет работать в обычном режиме.

При объявлении воздушной тревоги станция «Майдан Незалежности» будет работать в режиме укрытия.

Также 24 февраля с изменениями в работе будет курсировать пассажирский транспорт в центре города.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.