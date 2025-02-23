Практика судов
  1. В Украине

В Киеве станция метро «Майдан Незалежности» временно не будет работать на вход и выход

22:00, 23 февраля 2025
24 февраля станция метро «Майдан Незалежности» временно не будет работать на вход и выход для пассажиров.
В Киеве станция метро «Майдан Незалежности» временно не будет работать на вход и выход
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 24 февраля, станция метро «Майдан Незалежности» временно не будет работать на вход и выход для пассажиров. Ограничение будет действовать с 7:00 до 11:00. Об этом указали в КГГА.

В то же время отмечается, что пересадочный узел «Майдан Незалежности» – «Крещатик» будет работать в обычном режиме.

При объявлении воздушной тревоги станция «Майдан Незалежности» будет работать в режиме укрытия.

Также 24 февраля с изменениями в работе будет курсировать пассажирский транспорт в центре города.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Киев метро

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сколько Украина может получить за создание нового специализированного админсуда от европейских партнеров

При выполнении ряда шагов, среди которых создание нового специализированного админсуда, Украина может получить от европейских партнеров 2,35 млрд евро кредита и 300 млн евро гранта, но если требование не будет выполнено, у партнеров могут возникнуть вопросы по потраченным средствам.

Правительство нашло помещения для будущего Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции

Конкурсные процедуры для отбора на должности судей, ремонт помещений и обеспечение судов всем необходимым возьмут на себя европейские партнеры.

Столичные райсуды ищут работников в аппарат суда – зарплата от 6 до 14 тысяч гривен

Судам нужны помощники судей, секретари судебного заседания, главные и IT-специалисты.

Из закона о Нацполиции могут исключить нормы о содержании в изоляторах временного содержания полиции обвиняемых и осужденных

Также в ИВС Нацполиции не будут держать лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения применено содержание под стражей – Комитет согласовал принятие законопроекта за основу.

Судья остался на оккупированной территории, но потом вдруг вернулся в Украину через ЕС – к судье возникли вопросы

Судью подозревали в государственной измене, а его сын является сотрудником ФСБ РФ и десять лет находится в розыске.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Басай
    Олег Басай
    голова Київського окружного адміністративного суду