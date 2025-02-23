Трамп в частном разговоре сообщил Дуде о своем плане действий по окончании войны

У Президента Польши был частный разговор с Дональдом Трампом, где он рассказал ему свой план действий.

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Президент Польши Анджей Дуда провел частный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого, в частности, речь шла об Украине.

«Что касается Украины, у меня был частный разговор с президентом Дональдом Трампом, где он рассказал мне, каким – очень короткими словами – есть его план действий. Он сказал, что нужно договариваться. И здесь нет другого выхода, потому что это единственный способ закончить войну», – говорится в сообщении Дуды.

Как отметили в пресс-службе президента Польши, разговор с Дональдом Трампом состоялся 22 февраля и касался безопасности Польши и польско-американских отношений, усиления американского присутствия Польши, как военного, так и экономического.

В то же время Дуда заявил, что, по его мнению, экономическое присутствие США в Украине является своеобразной гарантией безопасности.

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