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Руководитель ОП Ермак заявил, что позиция Украины неизменна – никаких территориальных уступок

15:06, 23 февраля 2025
Украина хочет справедливого и устойчивого мира с «железобетонными гарантиями безопасности».
Руководитель ОП Ермак заявил, что позиция Украины неизменна – никаких территориальных уступок
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Глава Офиса Президента Андрей Ермак на форуме «Украина. Год 2025» указал, что от того, как завершится война РФ против Украины, будет зависеть будущее не только Европы, но и мира.

В то же время, он подчеркнул, что позиция Президента Украины и его команды состоит в том, что не может быть компромиссов с независимостью, территориальной целостностью и суверенитетом. Украина хочет справедливого и устойчивого мира с «железобетонными гарантиями безопасности».

«Сегодня мы видим возможность, момент, когда эту войну действительно можно остановить, но для Украинцев важно, как эта война остановится. Какими гарантиями безопасности», – сказал Ермак.

Именно на этих принципах будет представлена Украина на всех возможных международных площадках. Андрей Ермак считает, что таких отношений, которые Украина сегодня построила со всеми континентами, никогда не было.

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Украина война Андрей Ермак

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