Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина ставит своей целью закончить войну в 2025 году

Президент Украины Владимир Зеленский ставит задачу завершить войну в текущем году.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на «Форуме. Украина Год-2025» подчеркнул, что украинские дипломаты преследуют цель окончания войны в 2025 году.

По его словам, Президент Владимир Зеленский ставит задачу завершить войну в текущем году.

«Мы живем фундаментальной целью достижения мира для Украины. И мы убеждены, что у нас действительно есть шанс на окончание войны в этом году», — указал Сибига.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел онлайн-совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины. В ходе совещания обсуждались итоги последних международных визитов украинских делегаций в Париж, Мюнхен, ОАЭ, Турцию, а также визит генерала Кита Келлога в Киев. Министр также очертил основные задачи для дипломатов Украины до конца февраля и в будущем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.