Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна ставить за мету закінчити війну в 2025 році

Президент України Володимир Зеленський ставить завдання завершити війну цього року.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на «Форумі. Україна Рік-2025» наголосив, що українські дипломати мають на меті закінчення війни у 2025 році.

За його словами, Президент Володимир Зеленський ставить завдання завершити війну цього року.

«Ми живемо фундаментальною метою досягнення миру для України. І ми переконані, що ми справді маємо шанс на закінчення війни цього року», — вказав Сибіга.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів онлайн-нараду із керівниками закордонних дипломатичних установ України. У ході наради обговорювались підсумки останніх міжнародних візитів українських делегацій до Парижа, Мюнхена, ОАЕ, Туреччини, а також візит генерала Кіта Келлога до Києва. Міністр також окреслив основні завдання для дипломатів України до кінця лютого та в майбутньому.

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