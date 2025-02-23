У Києві поліція прийшла до одного з клубів через пісні російською мовою

В телеграм-каналах було опубліковано відео із виконанням пісень російською мовою в одному із закладів Голосіївського району.

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У столиці поліція проводить перевірку за фактом інциденту у столичному клубі. Як вказується, в телеграм-каналах було опубліковано відео із виконанням пісень російською мовою в одному із закладів Голосіївського району.

Наразі в клубі співробітники поліції та слідчо-оперативна група спілкуються із адміністрацією закладу та персоналом. Подія зареєстрована до Єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції.

У поліції заявили, що проводиться перевірка, в рамках якої правоохоронці готують звернення до Уповноваженого із захисту державної мови для належного реагування.

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