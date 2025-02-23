В Киеве полиция пришла в один из клубов из-за песен на русском языке

В телеграмм-каналах было опубликовано видео с исполнением песен на русском языке в одном из заведений Голосеевского района.

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В столице полиция проводит проверку по факту инцидента в столичном клубе. Как указывается, в телеграмм-каналах было опубликовано видео с исполнением песен на русском языке в одном из заведений Голосеевского района.

В настоящее время в клубе сотрудники полиции и следственно-оперативная группа общаются с администрацией учреждения и персоналом. Событие зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.

В полиции заявили, что проводится проверка, в рамках которой правоохранители готовят обращение к Уполномоченному по защите государственного языка для надлежащего реагирования.

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