В Подольском районе столицы из Днепра достали тело мужчины

Тело пропавшего мужчины обнаружили в Днепре возле улицы Электриков.

Фото: ГСЧС

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В Подольском районе Киева водолазы-спасатели обнаружили тело мужчины в Днепре. Об этом сообщила ГСЧС Украины.

По данным спасателей, мужчина пропал накануне в районе улицы Электриков. Его тело, 1958 года рождения, нашли на глубине 2 метра и на расстоянии 30 метров от берега.

Спасатели доставили утопленника на берег и передали следственно-оперативной группе. К операции были привлечены пять спасателей и одна единица техники.

Причины трагедии выясняют правоохранители.

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