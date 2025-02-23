У Подільському районі столиці з Дніпра дістали тіло чоловіка

Тіло зниклого чоловіка виявили у Дніпрі біля вулиці Електриків.

Фото: ДСНС

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У Подільському районі Києва водолази-рятувальники виявили тіло чоловіка у Дніпрі. Про це повідомила ДСНС України.

За даними рятувальників, чоловік зник напередодні в районі вулиці Електриків. Його тіло, 1958 року народження, знайшли на глибині 2 метри та на відстані 30 метрів від берега.

Рятувальники доставили потопельника на берег та передали слідчо-оперативній групі. До операції було залучено п'ять рятувальників та одну одиницю техніки.

Причини трагедії з’ясовують правоохоронці.

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