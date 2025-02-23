Керівник ОП Єрмак заявив, що позиція України незмінна – жодних територіальних поступок

Україна хоче справедливого і стійкого миру з «залізобетонними гарантіями безпеки».

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на форумі «Україна. Рік 2025» вказав, що від того, як завершиться війна РФ проти України буде залежати майбутнє не лише Європи, а й світу.

Водночас він наголосив, що позиція Президента України та його команди полягає в тому, що не може бути компромісів з незалежністю, територіальною цілісністю і суверенітетом. Україна хоче справедливого і стійкого миру з «залізобетонними гарантіями безпеки».

«Сьогодні ми бачимо можливість, момент, коли цю війну дійсно можливо зупинити, але для Українців важливо, як ця війна зупиниться. Якими гарантіями безпеки», – сказав Єрмак.

Саме на цих принципах буде представлена Україна на всіх можливих міжнародних майданчиках. Андрій Єрмак вважає, що таких відносин, які Україна сьогодні побудувала з усіма континентами, не було ніколи.

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