Трамп у приватній розмові повідомив Дуді про свій план дій щодо закінчення війни

Президент Польщі мав приватну розмову з Дональдом Трампом, де він розповів йому свій план дій.

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Президент Польщі Анджей Дуда провів приватну розмову з президентом США Дональдом Трампом під час якої, зокрема, йшлося про Україну.

«Щодо України, я мав приватну розмову з президентом Дональдом Трампом, де він розповів мені, яким – дуже короткими словами – є його план дій. Він сказав, що треба домовлятися. І тут немає іншого виходу, тому що це єдиний спосіб закінчити війну», – йдеться у повідомленні Дуди.

Як вказали у пресслужбі президента Польщі, розмова із Дональдом Трампом відбулася 22 лютого і стосувалася безпеки Польщі та польсько-американських відносин, посилення американської присутності Польщі, як військової, так і економічної.

Водночас Дуда заявив, що на його думку, економічна присутність США в Україні є своєрідною гарантією безпеки.

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