Украина имеет сформированные предложения по обмену «всех на всех» на случай переговоров с РФ

Украина постоянно продвигает возможность обмена «всех на всех».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными вместе с Министерством иностранных дел и Офисом Президента сформировал предложения по обмену «всех на всех» на случай переговоров с РФ. Об этом руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко в интервью сообщил Укринформу.

«Председатель Координационного штаба Кирилл Алексеевич Буданов в контакте с Президентом Украины. Соответственно, работа, которая ведется Офисом Президента и Министерством иностранных дел, а также Коордштабом, скоординирована», - сказал он.

По его словам, украинская сторона постоянно продвигает возможность обмена всех на всех.

«Мы постоянно продвигаем возможность обмена «всех на всех». У нас есть списки наших граждан, которые во вражеском плену, подтвержденные МХКК или другими источниками. И есть много без вести пропавших, относительно которых мы продолжаем работу. Если будут достигнуты договоренности, чтобы прошел обмен всех, кого мы держим, мы отдадим их российской стороне. Соответственно, российская сторона отдает всех, кого удерживает она», - ответил Охрименко на вопрос, формируют ли в Коордштабе свои предложения по обмену пленных в случае переговоров с РФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.