В Україні продовжать термін бронювання військовозобов’язаних до 31 березня 2025 року – Денис Шмигаль

Рішення пов’язане з кібератакою на державні реєстри, що тривала понад 20 днів і призвела до тимчасової відсутності доступу до важливих даних.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд має намір продовжити термін перебронювання для військовозобов’язаних співробітників, що працюють у бізнесі, до 31 березня 2025 року. Про це він заявив на форумі «Україна. Рік 2025».

«У зв’язку з тим, що державні реєстри були під кібератакою, і більше 20-ти днів (до них – ред.) не було доступу, ми проговорили, що до 31 березня, на один місяць, продовжимо цю можливість», – розповів прем’єр.

Раніше повідомлялося, що Кабмін прийняв постанову, що автоматично подовжила бронювання для співробітників бізнесу до 28 лютого 2025 року, з урахуванням обмеженого доступу до реєстрів через атаку. Водночас, на початку року Європейська бізнес-асоціація звернулася до уряду з проханням подовжити термін бронювання на два місяці та змістити крайній термін для оновлення даних на 30 квітня 2025 року.

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