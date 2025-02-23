Реформа ВЛК в Україні буде здійснена у два етапи без територіальної прив'язки, – Рустем Умєров

Перший етап з електронними направленнями стартує вже в лютому 2025 року.

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Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував реформу військово-лікарських комісій, яка буде реалізована в два етапи. Про це він повідомив під час форуму «Україна. Рік 2025» у Києві.

Перший етап реформи передбачає введення електронного направлення на ВЛК, який стартує до 28 лютого 2025 року. Другий етап, що триватиме до осені 2025 року, включатиме розділення медичних та адміністративних даних, що дозволить громадянам проходити ВЛК без прив’язки до конкретного регіону.

Крім цього, Умєров підкреслив важливість продовження співпраці в рамках формату «Рамштайн», що об’єднує понад 50 країн. За його словами, активна робота з міжнародними партнерами щодня допомагає Україні отримувати нові можливості для розвитку збройних сил, зокрема, у вигляді зброї, ресурсів та фінансування.

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