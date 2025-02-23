Практика судів
  1. У світі

Росія прагне тимчасового припинення вогню для перегрупування, а не для миру – Олег Іващенко

17:05, 23 лютого 2025
За словами Іващенка, до кінця 2025 року Росія планує виготовити близько 3 тисяч ракет великої дальності.
Росія прагне тимчасового припинення вогню для перегрупування, а не для миру – Олег Іващенко
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Росія прагне до тимчасового припинення вогню не для досягнення миру, а для перегрупування своїх військ та підготовки до нової хвилі агресії проти України. Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко під час форуму «Україна. Рік 2025».

«Росії потрібна передишка, щоб підготуватися до нової агресії проти України. Вона хоче перегрупувати війська, поповнити запаси та відновити економіку», – зазначив Іващенко, підкресливши, що Кремль потребує часу для підготовки до нових бойових дій.

Голова СЗР також наголосив, що Москва не відмовиться від своїх загарбницьких планів, оскільки без України та Білорусі вона не може вважати себе імперією. «Росія без України і без Білорусі, яку вона вже майже окупувала, не є імперією. Її економіка слабка і має тенденцію до подальшого погіршення. Все, що було накопичено за час правління Путіна, вже витрачено», – додав Іващенко.

За словами розвідника, Росія планує виготовити близько 3 тисяч ракет великої дальності до 2025 року, які щодня знищують інфраструктуру України. Іващенко також повідомив, що Україна має розуміння про плани Росії до 2030 року, а також знає про наміри виробляти близько 7 мільйонів артилерійських боєприпасів та мін великого калібру цього року. «У цьому Росія чітко змагається і розуміє, що вона їх виробляє набагато більше, ніж всі країни Європи разом узяті», – підкреслив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

росія зброя війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада проголосувала за заяву, що вибори мають відбутися після завершення війни, а сьогодні їх організувати неможливо

У прийнятій постанові Верховна Рада констатує, що воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією.

Народний депутат Ірина Кормишкіна склала депутатські повноваження

Верховна Рада підтримала постанову про припинення депутатських повноважень Ірини Кормишкіної – перед цим їй аплодували.

Комітет рекомендував схвалити законопроект про скасування Житлового кодексу, який передбачає нові підстави для виселення зі службового житла

Припинення трудових відносин буде підставою для виселення зі службового житла – Комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу законопроект Кабміну про скасування Житлового кодексу.

Суду надається дискреційне право під час ухвалення рішення про здійснення дистанційного судового провадження вирішувати питання про форму судового засідання – Верховний Суд

Верховний Суд не вбачає істотного порушення вимог кримінального процесуального закону через проведення судового засідання в апеляційному суді у режимі відеоконференції усупереч бажання засудженого брати особисту участь у судовому засіданні.

Комітет рекомендував Раді схвалити зміни до Земельного, Виборчого та інших кодексів стосовно адміністративно-територіального устрою

Законопроект передбачає внесення змін до 6 кодексів, зокрема, Виборчого кодексу, Земельного кодексу, Кодексу про надра, і 66 законів, зокрема про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку та про регулювання містобудівної діяльності.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду