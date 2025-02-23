Росія прагне тимчасового припинення вогню для перегрупування, а не для миру – Олег Іващенко

За словами Іващенка, до кінця 2025 року Росія планує виготовити близько 3 тисяч ракет великої дальності.

Фото: Getty Images

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Росія прагне до тимчасового припинення вогню не для досягнення миру, а для перегрупування своїх військ та підготовки до нової хвилі агресії проти України. Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко під час форуму «Україна. Рік 2025».

«Росії потрібна передишка, щоб підготуватися до нової агресії проти України. Вона хоче перегрупувати війська, поповнити запаси та відновити економіку», – зазначив Іващенко, підкресливши, що Кремль потребує часу для підготовки до нових бойових дій.

Голова СЗР також наголосив, що Москва не відмовиться від своїх загарбницьких планів, оскільки без України та Білорусі вона не може вважати себе імперією. «Росія без України і без Білорусі, яку вона вже майже окупувала, не є імперією. Її економіка слабка і має тенденцію до подальшого погіршення. Все, що було накопичено за час правління Путіна, вже витрачено», – додав Іващенко.

За словами розвідника, Росія планує виготовити близько 3 тисяч ракет великої дальності до 2025 року, які щодня знищують інфраструктуру України. Іващенко також повідомив, що Україна має розуміння про плани Росії до 2030 року, а також знає про наміри виробляти близько 7 мільйонів артилерійських боєприпасів та мін великого калібру цього року. «У цьому Росія чітко змагається і розуміє, що вона їх виробляє набагато більше, ніж всі країни Європи разом узяті», – підкреслив він.

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