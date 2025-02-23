Переговори щодо українських копалин з США тривають, угода має відповідати національним інтересам – Єрмак

За словами керівника ОП, Переговори про американські інвестиції в українські корисні копалини можуть тривати до кількох місяців.

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Процес домовленостей між Україною та США щодо інвестицій у розвідку та видобуток українських корисних копалин триває в робочому режимі, зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час форуму «Україна. Рік 2025». Він підкреслив, що ці переговори можуть тривати як декілька днів, так і кілька місяців.

Також керівник Офісу Президента повідомив, що після форуму він продовжить переговори з американськими партнерами, зазначивши, що наступний раунд переговорів вже запланований.

«Безумовно, сьогодні ми розглядаємо інвестиції, в першу чергу американські інвестиції, європейські інвестиції взагалі в нашу країну і в корисні копалини, в їх розвідку, в їх видобуток як певний елемент гарантій безпеки, який є дуже важливим, який безумовно може працювати в загальній структурі гарантій безпеки військових і інших, але це дуже важливо і тому безумовно ми продовжуємо з нашими партнерами цей діалог, щоб не було там інших… Ніхто не відмовлявся ні від чого, в нас йде нормальний робочий процес, а він завжди може тривати день, може тривати місяці. Але повірте, угода, яка ми вважаємо може з'явитися, вона повинна відповідати національним інтересам України і повинна, безумовно, бути цікавою для наших партнерів. Над цим ми працюємо», – сказав Єрмак, наголосивши, що угода має відповідати національним інтересам України та бути вигідною для обох сторін.

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