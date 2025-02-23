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Украина владеет критическими материалами на $350 млрд на временно оккупированных территориях – Свириденко

18:17, 23 февраля 2025
Украина рассчитывает на инвестиции в добычу полезных ископаемых как гарантию безопасности.
Украина владеет критическими материалами на $350 млрд на временно оккупированных территориях – Свириденко
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Украинские власти оценивают общий запас критических материалов на временно оккупированных территориях на сумму около $350 млрд. Об этом во время форума «Украина. Год 2025» заявила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Перед нами стоит большая задача обновить геологическую информацию и, конечно, привлечь инвесторов в перерабатывающую промышленность. Мы владеем информацией, что на временно оккупированной территории находятся критические материалы на сумму порядка $350 млрд», - сказала она.

Как ранее сообщалось, Свириденко уточнила, что для подтверждения этой оценки необходимо провести геологоразведку, отметив наличие в Украине значительных залежей титана, лития, урана и редкоземельных металлов.

«Наша задача - не просто экспорт этого сырья, а привлечение инвестиций в перерабатывающую отрасль и разработку месторождений», - подчеркнула министр.

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