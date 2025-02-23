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«Возможно, это будет переломный момент», – Зеленский анонсировал саммит в Киеве

17:59, 23 февраля 2025
Зеленский анонсировал саммит с лидерами Европы и Северной Европы в Киеве 24 февраля.
«Возможно, это будет переломный момент», – Зеленский анонсировал саммит в Киеве
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В понедельник, 24 февраля, Киев будет принимать важный саммит, в котором примут участие 37 лидеров государств, среди которых 13 будут присутствовать лично. Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, в столицу прибудут лидеры северной Европы и руководство Европейского Союза.

«Завтра будем иметь физическое присутствие наших партнеров, у нас важная завтра встреча, саммит, может, такой переломный момент. Посмотрим - будут у нас 13 лидеров офлайн, также онлайн 24 у нас будет лидера. У нас будет руководство Европейского союза, здесь в Киеве... Наша платформа «Украина - Nordic-Baltic», поэтому лидеры северной Европы здесь будут находиться. Для нас это очень важные и очень сильные партнеры», - отметил Зеленский во время пресс-конференции.

Президент подчеркнул, что саммит станет важным шагом в укреплении сотрудничества с северными странами Европы, которые являются сильными партнерами для Украины.

Зеленский также анонсировал обсуждение технологических аспектов на саммите, в частности, в сферах, где Украина достигла значительных успехов, таких как дроны, системы радиоэлектронной борьбы и другие инновации, способствующие безопасности страны.

«Завтра я предложу, чтобы мы в ближайшие дни встретились в одной из столиц Европы и обсудили, какой формат гарантий безопасности может быть для Украины», - добавил Зеленский.

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Киев Владимир Зеленский

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