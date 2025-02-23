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Угода між Україною та США щодо копалин повинна бути «win-win» для обох сторін, – Зеленський

21:03, 23 лютого 2025
Президент України зазначив, що угода з США має враховувати інтереси України.
Угода між Україною та США щодо копалин повинна бути «win-win» для обох сторін, – Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в рамках Форуму «Україна. Рік 2025» зазначив, що угода між Україною та США щодо копалин має бути взаємовигідною для обох країн, що дозволить забезпечити не лише захист, але й задоволення від партнерських відносин.

Відповідаючи на запитання про можливість відмови України від угоди, Зеленський підкреслив важливість того, щоб стратегічні партнери мали бажання підписати угоду. «Угода між нами і партнерами хочу, щоб була без скандалу, а навпаки була «win-win» для наших народів, або для американського бізнесу і для нашого бізнесу і народу. Я вважаю, що ось таку угоду треба підписувати. Щоб це був і захист, і щоб задоволення отримати від партнерських відносин. Бо то є вже не партнерство, якщо немає задоволення», – сказав президент.

Зеленський також розповів, що Україна наразі отримує значну допомогу від США, зокрема 15 мільярдів доларів у вигляді зброї та технічних засобів. Проте, якщо угода з американською стороною не врахує українські інтереси, питання зупинки допомоги не виникає. «Нічого не зупинено, але і нічого нового не проголошено», – додав президент.

Президент також зазначив, що під час розмови з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом було обговорено можливість ратифікації угоди парламентом України після її підписання. «Можна підписати, а потім ратифікувати. Тобто, міністри можуть підписати, потім ратифікувати. І ми б дуже хотіли зустрітися із президентом Трампом, поставити крапки на цій угоді, міністри б підписали, парламент ратифікував. І всі були б щасливі. Але трішки треба йти назустріч один одному», – зазначив Зеленський.

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США Володимир Зеленський

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