19,5% – Альтернатива для Німеччини, 29% – партія Мерца: результати екзитполів

На першому місці – ХДС/ХСС Мерца, а на другому – Альтернатива для Німеччини.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За результатами екзитполів на дострокових парламентських виборах у Німеччині, правоцентристські християнські демократи (ХДС/ХСС) отримали найбільшу кількість місць — 29%, згідно з прогнозами ARD, які були проведені компанією Infratest dimap, повідомляє Tagesschau.

Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» показала значне покращення, майже подвоївши свій результат 2021 року, і отримала 19,5%, що стало рекордним показником для неї на федеральному рівні.

Соціал-демократична партія Німеччини, партія канцлера Олафа Шольца, набрала лише 16%, що стало історичним мінімумом для соціал-демократів. Партнери Шольца по коаліції, «Зелені», отримали 13,5%. Ліва партія, що не мала великих шансів на прохід у Бундестаг, здобула 8,5%.

Вільна демократична партія набрала 4,9%, що ставить її під загрозу не потрапити у Бундестаг, а також «Альянс Сари Вагенкнехт», який отримав 4,7%.

Загальна явка виборців склала 84%, що є найвищим показником з 1990 року.

Оскільки коаліційні переговори можуть тривати кілька місяців, вибори нового канцлера не відбудуться до формування нової коаліції. Якщо екзитполи підтвердяться, кандидат від ХДС/ХСС, Фрідріх Мерц, може стати головним претендентом на посаду канцлера.

Уряд Шольца залишатиметься на своїх посадах, поки Бундестаг не обере нового канцлера.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.