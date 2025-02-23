США підтвердили можливість угоди з Україною щодо рідкісноземельних металів

США пропонують Україні угоду для відшкодування допомоги через рідкісноземельні метали.

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Сполучені Штати Америки готові підписати угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів вже наступного тижня. Угода дозволить Києву відшкодувати частину допомоги, наданої США під час повномасштабної війни. Про це повідомив Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф у коментарі CNN.

Він зазначив, що допомога Україні з боку США була безоплатною в рамках адміністрації президента Джо Байдена. Віткофф підкреслив, що Європа надає Україні меншу допомогу, ніж Сполучені Штати. За його словами, економічна угода про українські корисні копалини є можливим способом відшкодування коштів.

«Я очікую, що угода буде підписана цього тижня (неділя у США – перший день тижня – ред.)», – додав представник США.

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