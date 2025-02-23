США подтвердили возможность соглашения с Украиной по редкоземельным металлам

США предлагают Украине соглашение для возмещения помощи через редкоземельные металлы.

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Соединенные Штаты Америки готовы подписать соглашение с Украиной по редкоземельным металлам уже на следующей неделе. Соглашение позволит Киеву возместить часть помощи, предоставленной США во время полномасштабной войны. Об этом сообщил Спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в комментарии CNN.

Он отметил, что помощь Украине со стороны США была безвозмездной в рамках администрации президента Джо Байдена.

Уиткофф подчеркнул, что Европа оказывает Украине меньшую помощь, чем Соединенные Штаты. По его словам, экономическое соглашение об украинских полезных ископаемых является возможным способом возмещения средств.

«Я ожидаю, что соглашение будет подписано на этой неделе (воскресенье в США - первый день недели - ред.)», - добавил представитель США.

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