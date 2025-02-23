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Присутствие американского бизнеса в Украине не гарантирует безопасности, – Зеленский

20:20, 23 февраля 2025
По словам Президента Украины, нет гарантий, что россияне снова не придут туда, куда уже приходили.
Присутствие американского бизнеса в Украине не гарантирует безопасности, – Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деятельность американских компаний на украинской территории не является абсолютной гарантией безопасности. Об этом он сказал, комментируя утверждение, что бизнес США может сдерживать российскую агрессию.

«Они говорят: «Если мы заходим туда, это является гарантиями безопасности. Россияне туда не пойдут, потому что это наш бизнес, наши частные компании». Все было бы хорошо, если бы 20 американских компаний до войны не работали на ныне оккупированных территориях. Их офисы были - как на территории, которую мы сегодня контролируем, так и на оккупированной», - отметил Зеленский.

По его словам, офисы этих компаний были как на территориях, которые сейчас под контролем Украины, так и на тех, что оккупированы Россией.

«То есть это не дает 100% гарантий того, что россияне снова не придут туда, куда уже приходили», - подчеркнул Президент.

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США бизнес Владимир Зеленский

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