Выборы в Украине состоятся после отмены военного положения – Владимир Зеленский

Среди проблем – как будут голосовать военные и украинцы в оккупации или за рубежом.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине могут состояться только после завершения активных боевых действий и отмены военного положения. Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Выборы состоятся после завершения горячей фазы войны и отмены военного положения. Мы защищаем демократию, и выборы чрезвычайно важны. Но будем откровенны: прекращение военного положения сейчас - это именно то, чего хочет Путин», - подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что отмена военного положения будет означать возвращение значительной части военных домой, что создаст угрозу для обороноспособности страны.

«Но кто тогда будет защищать Украину? Без гарантий безопасности Россия вторгнется снова», - добавил Президент.

В своем Telegram Президент написал: «Относительно моей легитимности: меня избрали 73 % украинцев. Я всегда был сторонником выборов. Но во время войны выборы требуют конституционных изменений и серьезных правовых доработок. Ключевой вопрос касается не только правовых аспектов, но и человеческого фактора. Как будут голосовать солдаты в окопах? А как насчет миллионов украинцев на оккупированных территориях? Или их голоса больше не имеют значения? А как насчет 8 миллионов украинцев, которые из-за войны оказались за границей?».

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