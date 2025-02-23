Вибори в Україні відбудуться після скасування воєнного стану – Володимир Зеленський

Серед проблем – як голосуватимуть військові та українці в окупації чи за кордоном.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні можуть відбутися лише після завершення активних бойових дій та скасування воєнного стану. Про це він сказав в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.

«Вибори відбудуться після завершення гарячої фази війни та скасування воєнного стану. Ми захищаємо демократію, і вибори надзвичайно важливі. Але будьмо відвертими: припинення воєнного стану зараз – це саме те, чого хоче Путін», – наголосив Зеленський.

Він пояснив, що скасування воєнного стану означатиме повернення значної частини військових додому, що створить загрозу для обороноздатності країни.

«Але хто тоді захищатиме Україну? Без гарантій безпеки Росія вторгнеться знову», – додав Президент.

У своєму Telegram Президент написав: «Щодо моєї легітимності: мене обрали 73 % українців. Я завжди був прихильником виборів. Але під час війни вибори вимагають конституційних змін і серйозних правових доопрацювань. Ключове питання стосується не лише правових аспектів, а й людського чинника. Як голосуватимуть солдати в окопах? А як щодо мільйонів українців на окупованих територіях? Чи їхні голоси більше не мають значення? А як щодо 8 мільйонів українців, які через війну опинилися за кордоном?».

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