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Завершити війну цього тижня неможливо без реальних гарантій безпеки – Зеленський

20:49, 23 лютого 2025
Гарантії безпеки важливіші за перемир'я – Зеленський про майбутнє війни.
Завершити війну цього тижня неможливо без реальних гарантій безпеки – Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення війни без гарантій безпеки є неможливим. Про це він сказав під час пресконференції у рамках форуму «Україна. Рік 2025».

«Цього тижня завершити цю війну неможливо, з гарантіями для України. Принаймні, я, чесно кажучи, не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити на сьогодні», – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що припинення вогню саме по собі не гарантує стабільного миру, оскільки Росія може використати паузу для підготовки нового наступу.

«Передусім, Сполучені Штати дійсно хочуть припинення вогню. І я вважаю, що в їх просторі, в якому вони знаходяться, вони вважають, що це закінчення війни. І я навіть впевнений, що вони вважають, що це дійсно великий успіх, і що Путін не ризикне піти знову. Ми вважаємо, що необхідні реальні гарантії безпеки. Так, ми розуміємо, що це складно, дорого і набагато важче, ніж просто домовитися про припинення вогню. Але для нас головне – гарантувати безпеку наших людей», – наголосив президент.

За його словами, навіть якщо активні бойові дії припиняться, безпекова невизначеність залишатиметься, що створює ризики не лише для України, а й для всього світу.

«Невизначеність — це погано для всього світу, і від цього всі програють. Програємо ми, програють американці, адже чи можна бути щасливим або виглядати переможцем, якщо ти зробив свій вибір, а через рік почалася війна? Ти дійсно переможець? Ні. А росіяни тим часом готуватимуться, і згодом буде новий наступ», – підкреслив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна не потребує гарантій безпеки від Росії, оскільки не довіряє їй.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко заявив, що Росія прагне тимчасового припинення вогню для перегрупування, а не для миру.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що кінцевий задум росіян — захоплення всієї України.

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війна Володимир Зеленський

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