Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців, – Зеленський про угоду зі США

За словами Зеленського, партнерство не має бути «неприємним».

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський на пресконференції «Україна. Рік 2025» прокоментував заяву американського президента Дональда Трампа, який говорив про $500 мільярдів допомоги США Україні. Зеленський уточнив, що за три роки повномасштабної війни Україна отримала від Сполучених Штатів $100 мільярдів, а не заявлену раніше суму.

Говорячи про майбутню угоду зі Сполученими Штатами, Зеленський заявив, що вона має містити чіткі гарантії безпеки для України.

«Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців», – наголосив президент, коментуючи питання можливого використання українських природних ресурсів в рамках домовленостей зі США.

За словами Зеленського, «США вважають, що ця угода є гарантією безпеки, але у ній має бути написано про це, заявив президент».

Він також зазначив, що угода між Україною та США має бути «приємною» для обох сторін. А якщо угода для якоїсь зі сторін «неприємна», то це не партнерські відносини.

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