Практика судов
  1. В Украине

Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев, – Зеленский о соглашении с США

19:29, 23 февраля 2025
По словам Зеленского, партнерство не должно быть «неприятным».
Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев, – Зеленский о соглашении с США
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции «Украина. Год 2025» прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа, который говорил о $500 миллиардов помощи США Украине. Зеленский уточнил, что за три года полномасштабной войны Украина получила от Соединенных Штатов $100 миллиардов, а не заявленную ранее сумму.

Говоря о будущем соглашении с Соединенными Штатами, Зеленский заявил, что оно должно содержать четкие гарантии безопасности для Украины.

«Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев», - подчеркнул президент, комментируя вопрос возможного использования украинских природных ресурсов в рамках договоренностей с США.

По словам Зеленского, «США считают, что это соглашение является гарантией безопасности, но в нем должно быть написано об этом, заявил президент».

Он также отметил, что соглашение между Украиной и США должно быть «приятным» для обеих сторон. А если соглашение для какой-то из сторон «неприятное», то это не партнерские отношения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Из закона о Нацполиции могут исключить нормы о содержании в изоляторах временного содержания полиции обвиняемых и осужденных

Также в ИВС Нацполиции не будут держать лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения применено содержание под стражей – Комитет согласовал принятие законопроекта за основу.

Судья остался на оккупированной территории, но потом вдруг вернулся в Украину через ЕС – к судье возникли вопросы

Судью подозревали в государственной измене, а его сын является сотрудником ФСБ РФ и десять лет находится в розыске.

Большая Палата Верховного Суда указала, кто является надлежащим ответчиком при обжаловании решений в процессе отбора кандидатов в КСУ

Истица в апелляционной жалобе к БП ВС отмечала, что, по ее убеждению, Конкурсная комиссия и Совещательная группа экспертов не являются субъектами властных полномочий, осуществляющих властную управленческую функцию в спорных правоотношениях.

Установленный законом срок обращения военнослужащих срочной службы за одноразовой денежной помощью не подлежит возобновлению, если инвалидность наступила за его пределами – Верховный Суд

Верховный Суд отказал в удовлетворении иска военнослужащего срочной службы о выплате единовременного денежного пособия в связи с наступлением инвалидности в результате ранения при исполнении интернационального долга из-за пропуска предусмотренного законом срока.

Верховный Суд решит, является ли исключение Кабмином каннабиса из списка особо опасных наркотических средств основанием применения норм об обратном действии закона об уголовной ответственности

КУС передал дело на рассмотрение объединенной палаты, поскольку считает, что восприятие изменений в Перечень наркотических средств как изменений в Уголовный кодекс является прямым отрицанием правовых позиций КСУ, по которым подобные изменения не создают основания для применения норм об обратном действии закона об уголовной ответственности.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Басай
    Олег Басай
    голова Київського окружного адміністративного суду