Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев, – Зеленский о соглашении с США

По словам Зеленского, партнерство не должно быть «неприятным».

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции «Украина. Год 2025» прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа, который говорил о $500 миллиардов помощи США Украине. Зеленский уточнил, что за три года полномасштабной войны Украина получила от Соединенных Штатов $100 миллиардов, а не заявленную ранее сумму.

Говоря о будущем соглашении с Соединенными Штатами, Зеленский заявил, что оно должно содержать четкие гарантии безопасности для Украины.

«Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев», - подчеркнул президент, комментируя вопрос возможного использования украинских природных ресурсов в рамках договоренностей с США.

По словам Зеленского, «США считают, что это соглашение является гарантией безопасности, но в нем должно быть написано об этом, заявил президент».

Он также отметил, что соглашение между Украиной и США должно быть «приятным» для обеих сторон. А если соглашение для какой-то из сторон «неприятное», то это не партнерские отношения.

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