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Украина получила $100 млрд, а не $500 млрд, – Владимир Зеленский о помощи США

19:11, 23 февраля 2025
По словам Президента Украины, помощь США Украине не является долгом, а грантом.
Украина получила $100 млрд, а не $500 млрд, – Владимир Зеленский о помощи США
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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции «Украина. Год 2025» прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа, который говорил о $500 миллиардов помощи США Украине. Зеленский уточнил, что за три года полномасштабной войны Украина получила от Соединенных Штатов $100 миллиардов, а не заявленную ранее сумму.

«$100 миллиардов помощи от Соединенных Штатов. Не 500, не 350, не 250, не 700 - 100 [миллиардов долларов] Украина получила. И мы за это очень благодарны. И счёт этой войны на сегодня $320 миллиардов: $120 - Украина, $100 - Европа... И $100 [миллиардов] - США. Так выглядит экономика этой войны», - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что даже $100 миллиардов нельзя считать долгом. По его словам, он договаривался с бывшим президентом США Джо Байденом и американским Конгрессом, что эти средства являются грантами, а не займами, и Украина не обязана их возвращать.

«Я не собираюсь признавать $500 млрд помощи от США. Нравится это кому-то или нет. Я не признаю даже $100 млрд, мы договаривались с президентом Байденом, что это грант! Грант - это не обязанность. Мы не будем возвращать гранты», - подчеркнул Зеленский, добавляя: «В соглашении есть, что на каждый доллар помощи США Украина должна вернуть два. Это сто процентов кредит. Я не собираюсь подписывать то, что будут выплачивать десять поколений украинцев, я хочу диалога».

Также он подтвердил, что украинская сторона настаивает на гарантиях безопасности и на снижении суммы фонда помощи. По его словам, уже есть консенсус, что эта сумма не должна достигать $500 миллиардов.

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США Владимир Зеленский

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