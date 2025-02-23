Буданов верит в завершение войны в 2025 году

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что война России против Украины может завершиться в 2025 году. Об этом он заявил в кулуарах Форума «Украина. Год 2025».
«Да. Верю. Вы услышали от нескольких спикеров, что как минимум РФ нужна передышка, остановка огня. Ей не хватает сил. Это одна из причин. Вторая - большая финансовая цена дня войны для РФ», - пояснил Буданов.
Он также отметил, что для завершения конфликта необходима готовность всех сторон и согласование реалистичного плана.
«Когда все стороны будут готовы, выработают план, алгоритм, который согласуют, если он реалистичный. Тогда и произойдет, раньше не будет. В одностороннем порядке это нельзя сделать», - добавил глава ГУР.
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