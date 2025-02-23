Буданов вірить у завершення війни у 2025 році

За словами Буданова, для завершення війни потрібен реалістичний план і готовність усіх сторін.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що війна Росії проти України може завершитися у 2025 році. Про це він заявив у кулуарах Форуму «Україна. Рік 2025».

«Так. Вірю. Ви почули від кількох спікерів, що як мінімум РФ треба передишка, зупинка вогню. Їй не вистачає сил. Це одна з причин. Друга — велика фінансова ціна дня війни для РФ», — пояснив Буданов.

Він також зазначив, що для завершення конфлікту необхідна готовність усіх сторін та погодження реалістичного плану.

«Коли всі сторони будуть готові, вироблять план, алгоритм, який погодять, якщо він реалістичний. Тоді і станеться, раніше не буде. В односторонньому порядку це не можна зробити», — додав очільник ГУР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.