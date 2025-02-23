Зеленський заявив, що готовий піти з посади, якщо це призведе до миру

Зеленський готовий змінити свою роль заради досягнення миру та членства в НАТО.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий залишити свою посаду, якщо це стане необхідним для досягнення миру в країні. Про це він повідомив під час пресконференції «Україна. Рік 2025».

«Моя мета зараз – це мир для України в 2025 році. Якщо для цього потрібно залишити посаду, я готовий це зробити», — зазначив Зеленський. Він підкреслив, що не прагне залишатись на посаді довгий час і в разі потреби навіть готовий змінити свою роль на позицію, пов'язану з членством України в НАТО, яке він вважає оптимальним варіантом безпеки для країни.

Президент також наголосив, що активно працює над гарантіями безпеки для України, продовжуючи переговори з партнерами, включаючи США та Європейський Союз. «Для нас дуже важливо, щоб Україна була представлена на столі переговорів. Це наш стіл, і ми маємо право визначати його напрямок», — підкреслив Президент.

Зеленський також відзначив важливий внесок Сполучених Штатів у підтримку України, підкресливши, що американська допомога в обсязі 100 мільярдів доларів є критично важливою для зміцнення обороноздатності держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.