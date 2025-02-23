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Зеленский заявил, что готов уйти с должности, если это приведет к миру

18:35, 23 февраля 2025
Зеленский готов изменить свою роль ради достижения мира и членства в НАТО.
Зеленский заявил, что готов уйти с должности, если это приведет к миру
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свою должность, если это станет необходимым для достижения мира в стране. Об этом он сообщил во время пресс-конференции «Украина. Год 2025».

«Моя цель сейчас - это мир для Украины в 2025 году. Если для этого нужно оставить должность, я готов это сделать», - отметил Зеленский. Он подчеркнул, что не стремится оставаться на посту долгое время и в случае необходимости даже готов изменить свою роль на позицию, связанную с членством Украины в НАТО, которое он считает оптимальным вариантом безопасности для страны.

Президент также подчеркнул, что активно работает над гарантиями безопасности для Украины, продолжая переговоры с партнерами, включая США и Европейский Союз. «Для нас очень важно, чтобы Украина была представлена на столе переговоров. Это наш стол, и мы имеем право определять его направление», - подчеркнул Президент.

Зеленский также отметил важный вклад Соединенных Штатов в поддержку Украины, подчеркнув, что американская помощь в объеме 100 миллиардов долларов является критически важной для укрепления обороноспособности государства.

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президент НАТО Владимир Зеленский

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