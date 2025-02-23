Україна отримала $100 млрд, а не $500 млрд, – Володимир Зеленський про допомогу США

За словами Президента України, допомога США Україні не є боргом, а грантом.

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Президент України Володимир Зеленський на пресконференції «Україна. Рік 2025» прокоментував заяву американського президента Дональда Трампа, який говорив про $500 мільярдів допомоги США Україні. Зеленський уточнив, що за три роки повномасштабної війни Україна отримала від Сполучених Штатів $100 мільярдів, а не заявлену раніше суму.

«$100 мільярдів допомоги від Сполучених Штатів. Не 500, не 350, не 250, не 700 — 100 [мільярдів доларів] Україна отримала. І ми за це дуже вдячні. І рахунок цієї війни на сьогодні $320 мільярдів: $120 – Україна, $100 – Європа… І $100 [мільярдів] — США. Так виглядає економіка цієї війни», — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що навіть $100 мільярдів не можна вважати боргом. За його словами, він домовлявся з колишнім президентом США Джо Байденом і американським Конгресом, що ці кошти є грантами, а не позиками, і Україна не зобов'язана їх повертати.

«Я не збираюся визнавати $500 млрд допомоги від США. Подобається це комусь чи ні. Я не визнаю навіть $100 млрд, ми домовлялися з президентом Байденом, що це грант! Грант — це не обов'язок. Ми не повертатимемо гранти», — наголосив Зеленський, додаючи: «В угоді є, що на кожен долар допомоги США Україна повинна повернути два. Це сто відсотків кредит. Я не збираюся підписувати те, що будуть виплачувати десять поколінь українців, я хочу діалогу».

Також він підтвердив, що українська сторона наполягає на гарантіях безпеки та на зниженні суми фонду допомоги. За його словами, вже є консенсус, що ця сума не повинна сягати $500 мільярдів.

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