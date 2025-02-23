Завершить войну на этой неделе невозможно без реальных гарантий безопасности – Зеленский

Гарантии безопасности важнее перемирия – Зеленский о будущем войны.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение войны без гарантий безопасности невозможно. Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках форума «Украина. Год 2025».

«На этой неделе завершить эту войну невозможно, с гарантиями для Украины. По крайней мере, я, честно говоря, не знаю, как без наших встреч можно это сделать на сегодня», - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что прекращение огня само по себе не гарантирует стабильного мира, поскольку Россия может использовать паузу для подготовки нового наступления.

«Прежде всего, Соединенные Штаты действительно хотят прекращения огня. И я считаю, что в их пространстве, в котором они находятся, они считают, что это окончание войны. И я даже уверен, что они считают, что это действительно большой успех, и что Путин не рискнет пойти снова. Мы считаем, что необходимы реальные гарантии безопасности. Да, мы понимаем, что это сложно, дорого и гораздо труднее, чем просто договориться о прекращении огня. Но для нас главное - гарантировать безопасность наших людей», - подчеркнул президент.

По его словам, даже если активные боевые действия прекратятся, неопределенность в сфере безопасности будет оставаться, что создает риски не только для Украины, но и для всего мира.

«Неопределенность - это плохо для всего мира, и от этого все проигрывают. Проигрываем мы, проигрывают американцы, ведь можно ли быть счастливым или выглядеть победителем, если ты сделал свой выбор, а через год началась война? Ты действительно победитель? Нет. А россияне тем временем будут готовиться, и впоследствии будет новое наступление», - подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что Украина не нуждается в гарантиях безопасности от России, поскольку не доверяет ей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что Россия стремится к временному прекращению огня для перегруппировки, а не для мира.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что конечный замысел россиян - захват всей Украины.

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