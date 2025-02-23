Присутність американського бізнесу в Україні не гарантує безпеки, – Зеленський

За словами Президента України, немає гарантій, що росіяни знову не прийдуть туди, куди вже приходили.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що діяльність американських компаній на українській території не є абсолютною гарантією безпеки. Про це він сказав, коментуючи твердження, що бізнес США може стримувати російську агресію.

«Вони говорять: «Якщо ми заходимо туди, це є гарантіями безпеки. Росіяни туди не підуть, бо це наш бізнес, наші приватні компанії». Все було б добре, якби 20 американських компаній до війни не працювали на нині окупованих територіях. Їх офіси були – як на території, яку ми сьогодні контролюємо, так і на окупованій», – зазначив Зеленський.

За його словами, офіси цих компаній були як на територіях, які зараз під контролем України, так і на тих, що окуповані Росією.

«Тобто це не дає 100% гарантій того, що росіяни знову не прийдуть туди, куди вже приходили», – підкреслив Президент.

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