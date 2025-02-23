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19,5% – Альтернатива для Германии, 29% – партия Мерца: результаты экзитполов

19:47, 23 февраля 2025
На первом месте – ХДС/ХСС Мерца, а на втором – Альтернатива для Германии.
19,5% – Альтернатива для Германии, 29% – партия Мерца: результаты экзитполов
Фото: Getty Images
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По результатам экзитполов на досрочных парламентских выборах в Германии, правоцентристские христианские демократы (ХДС/ХСС) получили наибольшее количество мест - 29%, согласно прогнозам ARD, которые были проведены компанией Infratest dimap, сообщает Tagesschau.

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» показала значительное улучшение, почти удвоив свой результат 2021 года, и получила 19,5%, что стало рекордным показателем для нее на федеральном уровне.

Социал-демократическая партия Германии, партия канцлера Олафа Шольца, набрала лишь 16%, что стало историческим минимумом для социал-демократов. Партнеры Шольца по коалиции, «Зеленые», получили 13,5%. Левая партия, не имевшая больших шансов на проход в Бундестаг, получила 8,5%.

Свободная демократическая партия набрала 4,9%, что ставит ее под угрозу не попасть в Бундестаг, а также «Альянс Сары Вагенкнехт», который получил 4,7%.

Общая явка избирателей составила 84%, что является самым высоким показателем с 1990 года.

Поскольку коалиционные переговоры могут длиться несколько месяцев, выборы нового канцлера не состоятся до формирования новой коалиции. Если экзитполы подтвердятся, кандидат от ХДС/ХСС, Фридрих Мерц, может стать главным претендентом на пост канцлера.

Правительство Шольца будет оставаться на своих должностях, пока Бундестаг не выберет нового канцлера.

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Германия выборы

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