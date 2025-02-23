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Соглашение между Украиной и США по ископаемым должно быть «win-win» для обеих сторон, – Зеленский

21:03, 23 февраля 2025
Президент Украины отметил, что соглашение с США должно учитывать интересы Украины.
Соглашение между Украиной и США по ископаемым должно быть «win-win» для обеих сторон, – Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в рамках Форума «Украина. Год 2025» отметил, что соглашение между Украиной и США по ископаемым должно быть взаимовыгодным для обеих стран, что позволит обеспечить не только защиту, но и удовольствие от партнерских отношений.

Отвечая на вопрос о возможности отказа Украины от соглашения, Зеленский подчеркнул важность того, чтобы стратегические партнеры имели желание подписать соглашение. «Соглашение между нами и партнерами хочу, чтобы было без скандала, а наоборот было «win-win» для наших народов, или для американского бизнеса и для нашего бизнеса и народа. Я считаю, что вот такое соглашение надо подписывать. Чтобы это была и защита, и чтобы удовольствие получить от партнерских отношений. Потому что это уже не партнерство, если нет удовольствия», - сказал президент.

Зеленский также рассказал, что Украина сейчас получает значительную помощь от США, в частности 15 миллиардов долларов в виде оружия и технических средств. Однако, если соглашение с американской стороной не учтет украинские интересы, вопрос остановки помощи не возникает. «Ничего не остановлено, но и ничего нового не провозглашено», - добавил президент.

Президент также отметил, что во время разговора с вице-президентом США Джей Ди Венсом была обсуждена возможность ратификации соглашения парламентом Украины после его подписания. «Можно подписать, а затем ратифицировать. То есть, министры могут подписать, потом ратифицировать. И мы бы очень хотели встретиться с президентом Трампом, поставить точки на этом соглашении, министры бы подписали, парламент ратифицировал. И все были бы счастливы. Но немного надо идти навстречу друг другу», - отметил Зеленский.

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США Владимир Зеленский

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