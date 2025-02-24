В понедельник в Киеве перекроют центр города для транспорта и пешеходов

В Киеве перекроют улицы из-за визита иностранных делегаций.

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В Киеве 24 февраля из-за охранных мероприятий, связанных с иностранными делегациями, будут введены временные ограничения на дорожном движении в центральной части города.

Как сообщает Управление государственной охраны Украины, ограничения продлятся до 11:00 и будут влиять на движение транспорта и пешеходов в центре Киева.

Также, с 07:00 до 11:00 на время мероприятий будет ограничен вход и выход на станцию метро «Майдан Независимости». Сама станция будет работать, но эскалатор не будет функционировать.

Жителей и гостей Киева просят учесть эти ограничения при планировании перемещения по городу.

Указано, что временные ограничения вводятся в соответствии с законодательством Украины относительно государственной охраны лиц, находящихся в Украине с официальными визитами, и соответствующих мер безопасности.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал саммит с лидерами Европы и Северной Европы в Киеве 24 февраля.

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