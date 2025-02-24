14-летний парень ввел себе в ногу остатки бабочки и умер

В Бразилии полиция расследует смерть 14-летнего подростка, который ввел себе жидкость, смешанную с мертвой бабочкой.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция Бразилии проводит расследование в связи со смертью 14-летнего Дави Нуньеса Морейры, который умер после того, как, по его словам, ввел себе в ногу «остатки бабочки». Инцидент произошел в Планальто, штат Баия, на северо-востоке страны. Об этом пишет Unilad.

По данным медиков, парень попал в больницу с серьезными симптомами: хромал, блевал и плохо себя чувствовал. Сначала Дави заявил, что поранился во время игры, но когда его состояние ухудшилось, он признался семье и врачам, что ввел себе жидкость, смешанную с мертвой бабочкой. По словам следователей, семья нашла шприц в комнате мальчика после его признания.

Из-за ухудшения состояния парня его перевезли в Главную больницу Витория-да-Конкиста, но, к сожалению, 12 февраля Дави умер. Похороны состоялись два дня спустя. Полиция расследует возможную причастность онлайн-челленджа к этому поступку, хотя Дави, по свидетельствам, опроверг связь с каким-либо вызовом.

Следователи ждут результатов вскрытия, которые должны помочь выяснить, что именно привело к смерти парня. Профессор Марсело Дуарте, специалист по бабочкам, предполагает, что токсины в теле бабочки могли быть причиной серьезного отравления. «Бабочки имеют сложную биологию, и жидкости, присутствующие в их телах, не были глубоко изучены с точки зрения их токсичности для человека», - отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.