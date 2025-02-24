В Киеве перекрыли центр города – как курсирует общественный транспорт

В Киеве с 24 февраля временные изменения в маршрутах троллейбусов и автобусов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 24 февраля, с начала движения и до 19:00 несколько троллейбусов и автобусов будут курсировать по измененным маршрутам. Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры Киева.

В частности, изменения коснутся следующих маршрутов:

- Троллейбус № 6 - будет двигаться от Минского массива до станции метро «Лукьяновская»;

- Троллейбус № 18 - будет курсировать от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

- Автобусы № 110, 111, 114 - будут отправляться с ул. Милославской и Дарницкой площади до Европейской площади;

- Автобус № 62 - будет работать на участках между Контрактовой площадью и Европейской площадью, а также между Ботаническим садом и Бессарабской площадью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.