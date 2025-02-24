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Польша нуждается в $392 млн для поддержки украинских беженцев в 2025-2026 годах

07:54, 24 февраля 2025
Сейчас 6,9 млн украинцев – беженцы, а 3,7 млн – ВПЛ.
Польша нуждается в $392 млн для поддержки украинских беженцев в 2025-2026 годах
Фото: getty images
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Для поддержки украинских беженцев, находящихся на территории Польши, в следующие два года необходимо выделить $392 миллиона. Об этом сообщило представительство Агентства ООН по вопросам беженцев (UNHCR) в Польше.

UNHCR координирует план действий по поддержке украинцев на 2025-2026 годы, привлекая 77 местных гуманитарных организаций. В совместном заявлении организации говорится о призыве к международному сообществу предоставить $392 млн (примерно 1,5 миллиарда злотых) для продолжения помощи беженцам из Украины в Польше.

В ООН подчеркнули, что финансовая поддержка является чрезвычайно важной, поскольку количество людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, остается высоким. Согласно данным организации, 6,9 млн украинцев стали беженцами, а 3,7 млн стали внутренне перемещенными лицами. По информации польских властей, сейчас в Польше находится около миллиона беженцев из Украины.

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Польша беженец

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