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ТОП-3 полезных онлайн-сервисов для водителей от Сервисных центров МВД

18:40, 24 февраля 2025
Три полезных онлайн-инструмента для водителей: проверка документов, номерных знаков и калькулятор регистрации.
ТОП-3 полезных онлайн-сервисов для водителей от Сервисных центров МВД
Фото: Visit Ukraine
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Сервисные центры МВД в Одесской области напомнили о трех полезных онлайн-сервисах, которые помогут водителям сэкономить время и легко решить повседневные вопросы.

- Проверка документов - этот сервис позволяет самостоятельно проверить легитимность водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства. Это пригодится при приеме на работу, аренде или покупке авто.

- Проверка наличия номерных знаков - с помощью этого инструмента можно узнать, какие номерные знаки доступны для закрепления во всех сервисных центрах МВД. Вы можете выбрать лучший вариант для вашего авто.

- Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства - этот сервис рассчитает не только стоимость регистрационной услуги для любого вида транспорта, но и покажет налоги и сборы, которые нужно оплатить в каждом конкретном случае.

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