Размер пенсии по возрасту – как он рассчитывается и от чего зависит

В Пенсионном фонде Украины объяснили, как рассчитывается размер пенсии по возрасту.
Так, размер выплат определяется для каждого пенсионера индивидуально и зависит от приобретенного им страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.
При наличии права на назначение пенсии по возрасту ее размер определяется в соответствии со ст. 27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
П = Зп х Кс, где:
Коэффициент страхового стажа, применяемого для исчисления размера пенсии, определяется с округлением до пяти знаков после запятой по формуле (ст. 25 Закона):
Кс = (См х Вс)/(100% х 12),
где:
Коэффициент страхового стажа не может превышать 0,75, а с учетом подземного стажа и работы по Списку №1 – 0,85.
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