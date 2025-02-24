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Размер пенсии по возрасту – как он рассчитывается и от чего зависит

20:46, 24 февраля 2025
Размер выплат определяется индивидуально и зависит от приобретенного им страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.
Размер пенсии по возрасту – как он рассчитывается и от чего зависит
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В Пенсионном фонде Украины объяснили, как рассчитывается размер пенсии по возрасту.

Так, размер выплат определяется для каждого пенсионера индивидуально и зависит от приобретенного им страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

При наличии права на назначение пенсии по возрасту ее размер определяется в соответствии со ст. 27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

П = Зп х Кс, где:

  • П – размер пенсии в гривнах;
  • Зп – заработная плата (доход) застрахованного лица, определенная в соответствии со статьей 40 Закона, из которой исчисляется пенсия, в гривнах;
  • Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со статьей 25 Закона.

Коэффициент страхового стажа, применяемого для исчисления размера пенсии, определяется с округлением до пяти знаков после запятой по формуле (ст. 25 Закона):

Кс = (См х Вс)/(100% х 12),

где:

  • Кс – коэффициент страхового стажа;
  • См – сумма месяцев страхового стажа;
  • Вс – величина оценки одного года страхового стажа (в процентах), за период участия в солидарной системе равна 1%.

Коэффициент страхового стажа не может превышать 0,75, а с учетом подземного стажа и работы по Списку №1 – 0,85.

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