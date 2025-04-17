В Хмельницкой области получил наказание отчим-насильник 14-летней девочки

36-летний мужчина получил наказание за изнасилование падчерицы.

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В Хмельницкой области судили 36-летнего отчима за изнасилование несовершеннолетней падчерицы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Доказано, что в сентябре 2021 года, в состоянии алкогольного опьянения, отчим дома одолел физическое сопротивление 14-летней девочки и изнасиловал ее. Затем мужчина не раз повторял преступление.

Он получил наказание в виде 10 лет за решеткой, также его обязали выплатить потерпевшей 100 тыс. грн моральной компенсации.

Осужденный находится под стражей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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