В Хмельницкой области получил наказание отчим-насильник 14-летней девочки

В Хмельницкой области судили 36-летнего отчима за изнасилование несовершеннолетней падчерицы. Об этом сообщает областная прокуратура.
Доказано, что в сентябре 2021 года, в состоянии алкогольного опьянения, отчим дома одолел физическое сопротивление 14-летней девочки и изнасиловал ее. Затем мужчина не раз повторял преступление.
Он получил наказание в виде 10 лет за решеткой, также его обязали выплатить потерпевшей 100 тыс. грн моральной компенсации.
Осужденный находится под стражей.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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