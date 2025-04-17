Кабмін опублікував перелік доріг, ремонт яких профінансують за рахунок залишку коштів бюджету від програми ЄС

Уряд опублікував перелік доріг, будівництво і ремонт яких буде здійснюватися за рахунок залишку коштів спецфонду держбюджету від програми ЄС у 412 млн грн.

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Кабмін опублікував постанову від 15 квітня №453, якою встановлено, що залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, який утворився на 1 січня 2025 р. у сумі 412,13 млн грн, джерелом формування яких були надходження в попередні періоди в рамках Угоди про фінансування програми на відновлення України між Україною та ЄС, використовується на:

нове будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення – у сумі 361,65 млн грн

забезпечення робіт та послуг для капітального ремонту вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками) – у сумі 51,47 млн грн.

При цьому у додатку до постанови йдеться про суму 413,13 млн грн.

Міністерству фінансів з урахуванням пропозицій Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури доручено забезпечити внесення в установленому порядку змін до розпису державного бюджету.

Нижче наводимо постанову, де вказано перелік об’єктів, які буде профінансовано.

Автор: Наталя Мамченко

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